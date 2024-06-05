В Мінкультури стверджують, що не знали про "темники" в "Укрінформі"

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що відомство не знало про існування в Національному інформаційному агентстві "Укрінформ" списків так званих небажаних спікерів.

Джерело: Карандєєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Україна дотримується стандартів Європейського союзу в питаннях регулювання діяльності медіа. Законом "Про медіа" в Україні заборонена цензура й не допускається втручання в діяльність медіа з боку державних органів. І хоча інформаційне агентство "Укрінформ" - державна організація, яка належить до сфери управління МКІП, міністерство не втручається в його редакційну політику. Тому міністерство не знало про існування згаданих вами списків так званих небажаних спікерів.

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Я не маю достовірної інформації про те, чи практикували такі підходи (зі списками - ІФ-У) за колишнього керівника (Олексія Мацуки - ІФ-У). Однак я більш ніж упевнений, що з призначенням нового керівника "Укрінформу" Сергія Череватого таких практик не буде".

Деталі: Карандєєв зазначив, що Мінкультури "зацікавлене в тому, щоб "Укрінформ" був для громадян джерелом об'єктивної та збалансованої інформації про події в Україні та світі".

Що передувало: 29 травня "Українська правда" опублікувала матеріал-викриття зі слів працівників "Укрінформу" про поширення в агентстві "темників" — тобто вказівок влади щодо того, у який спосіб треба висвітлювати в новинах політичні події в Україні. Зокрема йшлося про списки бажаних та небажаних спікерів.

ВІДЕО ДНЯ

Комісія з журналістської етики провела позачергове засідання, на якому виключила зі свого складу ексгендиректора "Укрінформу" Олексія Мацуку через поширення "темників" в агентстві.

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