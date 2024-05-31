Ексголову "Укрінформу" Мацуку виключили з Комісії з журналістської етики через "темники"
Комісія з журналістської етики провела позачергове засідання, на якому виключила зі свого складу ексгендиректора "Укрінформу" Олексія Мацуку через поширення "темників" в агентстві.
Джерело: рішення КЖЕ
Деталі: Зазначається, що Олексія Мацуку виключили згідно з пунктом 3.11 Положення про Комісію, після оприлюднення інформації про цензуру в "Укрінформ".
Зокрема, йдеться про матеріал "Української правди" "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ" від 29 травня 2024 року та публікацію на "Суспільному" ""Список бажаних/небажаних спікерів по Чернігівщині був і я за ним не працював": кореспондент Укрінформу про "темники"" від 30 травня 2024 року.
Дослівно: Комісія одноголосно ухвалила наступне рішення:
- Висловити недовіру члену Комісії з журналістської етики Олексію Мацуці;
- Зупинити повноваження члена Комісії з журналістської етики Олексія Мацуки у зв’язку з втратою довіри.
Нагадаємо: 29 травня "Українська правда" опублікувала матеріал-викриття зі слів працівників "Укрінформу" про поширення в агентстві "темників" — тобто вказівок влади щодо того, у який спосіб треба висвітлювати в новинах політичні події в Україні.
Читайте повністю Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ