Ексголову "Укрінформу" Мацуку виключили з Комісії з журналістської етики через "темники"

Комісія з журналістської етики провела позачергове засідання, на якому виключила зі свого складу ексгендиректора "Укрінформу" Олексія Мацуку через поширення "темників" в агентстві.

Джерело: рішення КЖЕ

Деталі: Зазначається, що Олексія Мацуку виключили згідно з пунктом 3.11 Положення про Комісію, після оприлюднення інформації про цензуру в "Укрінформ".

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Зокрема, йдеться про матеріал "Української правди" "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ" від 29 травня 2024 року та публікацію на "Суспільному" ""Список бажаних/небажаних спікерів по Чернігівщині був і я за ним не працював": кореспондент Укрінформу про "темники"" від 30 травня 2024 року.

Дослівно: Комісія одноголосно ухвалила наступне рішення:

Висловити недовіру члену Комісії з журналістської етики Олексію Мацуці;

Зупинити повноваження члена Комісії з журналістської етики Олексія Мацуки у зв’язку з втратою довіри.

Нагадаємо: 29 травня "Українська правда" опублікувала матеріал-викриття зі слів працівників "Укрінформу" про поширення в агентстві "темників" — тобто вказівок влади щодо того, у який спосіб треба висвітлювати в новинах політичні події в Україні.

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