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Спікер Джонсон порушить у Білому домі питання мікроменеджменту війни в Україні 

Олена ІвашківЧетвер, 6 червня 2024, 00:21
Спікер Джонсон порушить у Білому домі питання мікроменеджменту війни в Україні 
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що нинішніх часткових дозволів для ЗСУ на використання зброї США від адміністрації Байдена, недостатньо. Він планує порушити це питання у розмові з адміністрацією Білого дому.

Джерело: Джонсон у коментарі "Голосу Америки"

Пряма мова: "Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам. 

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Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це".

Деталі: Лідери Демократичної партії у Палаті представників також висловили сподівання, що усі обмеження на використання зброї США проти Росії будуть зняті.

Передісторія:

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Теми: СШАвійнадопомога Україні
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