ЗМІ дізналися, чому спікер Джонсон змінив думку щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який раніше відмовлявся виносити на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, змінив свою думку після ознайомлення з розвідувальними даними і свідченнями про злочини РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на низку американських ЗМІ, в тому числі The New York Times

Деталі: Протягом кількох тижнів після того, як Сенат прийняв масштабний пакет допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню, спікер Майк Джонсон турбувався про те, як провести проєкт через Палату і не втратити при цьому посаду.

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Він зустрічався в Овальному кабінеті з високопосадовцями національної безпеки, включаючи Вільяма Бернса, директора ЦРУ, щоб обговорити секретні дані розвідки. Він неодноразово зустрічався з різними групами республіканців і розглядав ставлення їхніх виборців до фінансування України.

І, нарешті, коли його план співпраці з демократами, щоб розчистити шлях для допомоги Україні, наштовхнувся на різке протистояння з боку ультраконсерваторів, які вже погрожували скинути його, Джонсон, євангельський християнин, став навколішки і помолився про керівництво.

"Я хочу бути на правильному боці історії", – пригадує слова спікера Майкл МакКол, голова комітету у закордонних справах.

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Рішення Джонсона ризикнути постом спікера, щоб проштовхнути через Палату представників законопроєкт про допомогу іноземним державам у розмірі 95 мільярдів доларів, стало кульмінацією його надзвичайної особистої та політичної еволюції.

"Історія судить нас за те, що ми робимо, – сказав він журналістам у Капітолії минулого тижня. – Зараз критичний час. Я міг прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше. Але я роблю тут те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання військової допомоги Україні зараз є критично важливим".

Джонсон пояснив свою зміну частково брифінгами розвідки, які він отримав.

"Я справді вірю цій інформації. Я думаю, що Володимир Путін продовжував би марширувати Європою, якби йому дозволили. Думаю, наступним він може піти проти Балтії. Я думаю, що він може посваритися з Польщею чи одним із наших союзників по НАТО", – зазначив спікер.

Один із найвпливовіших брифінгів, за словами людей, знайомих з дискусіями, відбувся в лютому в Овальному кабінеті , коли лідери Конгресу зустрілися з Джо Байденом, щоб обговорити державне фінансування та допомогу Україні. Під час цієї зустрічі Бернс та інші високопосадовці національної безпеки намагалися переконати Джонсона в тому, наскільки швидко в Україні закінчуються боєприпаси та якими жахливими будуть наслідки, якщо українська протиповітряна оборона більше не буде посилена американською зброєю.

Переконаний, що вони приймуть його спосіб мислення, Джонсон неодноразово закликав республіканців отримати такі самі брифінги розвідки.

Спікер також був вражений історіями, які він почув під час зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та іншими про масштаби страждань, які російські війська завдали Україні. Усе це вплинуло на почуття християнської віри Майка Джонсона.

Під час невеликої зустрічі з законодавцями Джонсон "досить чітко дав зрозуміти, що якщо ми не зробимо це (схвалимо допомогу Україні, – ред.) в квітні, для України може бути надто пізно", – сказав Дон Бекон, республіканець від Небраски.

Що передувало: В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.