Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Ростовській області дрони двічі атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, виникла масштабна пожежа

Олена ІвашківЧетвер, 6 червня 2024, 02:00
В Ростовській області дрони двічі атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, виникла масштабна пожежа
фото ілюстраційне: РосЗМІ

У ніч на четвер у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Пожежники не гасили вогонь через загрозу повторної атаки.

Джерело: місцевий Телеграм-канал "Это Ростов новости", губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв

Деталі: Російські ЗМІ пишуть, що по заводу вдарили безпілотники.

Реклама:

На відео видно велику пожежу.

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено: Голубєв підтвердив, що по Новошахтинському заводу нафтопродуктів вдарили дрони.

Внаслідок цього на заводі виникла пожежа. На місці працюють служби екстреного реагування.

За попередніми даними місцевої влади, на заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м. До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. 

Роботи було припинено через повторну атаку. 

Окрім цього, готується застосування пожежного поїзда.

О 3.00 губернатор області повідомив, що пожежа на НЗНП локалізована на площі 100 кв.м.  За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. 

Нагадаємо:

Теми: Росіяпожежабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дозволи США бити по РФ скоротили "недоторканну територію" агресора на 16% – ISW

Фон дер Ляєн озвучила мету створити більшість у Європарламенті з проукраїнськими силами

доповненоМакрон розпустив парламент Франції

Проукраїнська ЄНП лідирує на виборах до Європарламенту, але ультраправі зміцнили позиції – прогноз

Прогноз: На євровиборах у Німеччині партія Шольца – третя після опозиції й ультраправих

У понеділок графіки відключень діятимуть з 16:00 до 22:00

Усі новини...
На півдні України фіксували російські безпілотники
Генштаб: Найбільшу активність ворог проявляв біля села Сокіл на Покровському напрямку
ЗМІ: Запоріжжя атакували "Шахеди", у місті пролунав вибух 
Дрон атакував нафтобазу у Бєлгородській області
Останні новини
06:50
Південна Корея запустила пропаганду через гучномовці на кордоні з КНДР
05:58
Ворог атакував Сумщину дронами, скидав міни
05:20
Дозволи США бити по РФ скоротили "недоторканну територію" агресора на 16% – ISW
04:20
В Аденській затоці два судна потрапили під обстріл хуситів
03:30
Фон дер Ляєн озвучила мету створити більшість у Європарламенті з проукраїнськими силами
02:58
ІнфорграфікаВибори до Європарламенту: проміжні результати
02:22
У Києві чоловік кинув гранату у фасад багатоповерхівки
01:16
Окупанти перекривали Кримський міст, соцмережі повідомили про вибухи у Криму
00:48
На Покровському напрямку найбільше ворожих атак, ситуація напружена – Генштаб
00:30
Прем’єр Бельгії, що головує в ЄС, йде у відставку через провал на виборах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: