В Ростовській області дрони двічі атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, виникла масштабна пожежа
У ніч на четвер у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Пожежники не гасили вогонь через загрозу повторної атаки.
Джерело: місцевий Телеграм-канал "Это Ростов новости", губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв
Деталі: Російські ЗМІ пишуть, що по заводу вдарили безпілотники.
В Ростовській області прогриміла серія вибухів і горить Новошахтинський НПЗ pic.twitter.com/NOL3LHWedf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 5, 2024
На відео видно велику пожежу.
Пожежа на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області Росії pic.twitter.com/ZAVG76uj4C— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 5, 2024
Доповнено: Голубєв підтвердив, що по Новошахтинському заводу нафтопродуктів вдарили дрони.
Внаслідок цього на заводі виникла пожежа. На місці працюють служби екстреного реагування.
За попередніми даними місцевої влади, на заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м. До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки.
Роботи було припинено через повторну атаку.
Окрім цього, готується застосування пожежного поїзда.
О 3.00 губернатор області повідомив, що пожежа на НЗНП локалізована на площі 100 кв.м. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо:
- Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували 13 березня Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, роботу підприємства було зупинено.