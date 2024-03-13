Дрони ГУР атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у РФ: НПЗ зупинився

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували 13 березня Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, роботу підприємства зупинено.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР, російські ЗМІ

Пряма мова джерела: "Триває планова робота ГУР".

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Деталі: Співрозмовник УП наголосив, що цей об'єкт держава-агресор використовує у військових цілях.

Російські ЗМІ спочатку овідомляли, що що на підльоті до Новошахтинська було знищено три БПЛА.

Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що українські БПЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів і технологічні об'єкти підприємства зупинено. При цьому, за словами російського чиновника, загиблих і поранених немає.

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Що передувало: Російське Міноборони заявило, що вночі 13 березня Росію атакували десятки українських безпілотників і що нібито 65 БпЛА вдалося знищити, проте російські Telegram-канали пишуть про численні "прильоти".

За даними джерела УП, Служба безпеки України атакувала дронами три нафтопереробні заводи в Росії: в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області.