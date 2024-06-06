Дрон атакував нафтобазу у Бєлгородській області
Четвер, 6 червня 2024, 03:35
У ніч на четвер дрон атакував нафтобазу у Бєлгородській області Росії.
Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков у Telegram
Деталі: За його словами, постраждала нафтобаза на території Старооскольського міського округу Бєлгородської області. Горів один з резервуарів.
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Пожежу ліквідували, постраждалих немає.
Нагадаємо:
- Раніше цієї ночі у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Пожежники не гасили вогонь через загрозу повторної атаки.