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Дрон атакував нафтобазу у Бєлгородській області

Олена ІвашківЧетвер, 6 червня 2024, 03:35
Дрон атакував нафтобазу у Бєлгородській області
фото ілюстраційне з відкритих джерел

У ніч на четвер дрон атакував нафтобазу у Бєлгородській області Росії. 

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков у Telegram

Деталі: За його словами, постраждала нафтобаза на території Старооскольського міського округу Бєлгородської області. Горів один з резервуарів. 

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Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

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Теми: Росіябезпілотники
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