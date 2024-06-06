У ніч на четвер дрон атакував нафтобазу у Бєлгородській області Росії.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков у Telegram

Деталі: За його словами, постраждала нафтобаза на території Старооскольського міського округу Бєлгородської області. Горів один з резервуарів.

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Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

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