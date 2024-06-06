Yasno: У Києві світло відключають "трохи більше" через велику кількість критичної інфраструктури
У Києві світло відключають "трохи більше", ніж у решті регіонів, через велику кількість критичної інфраструктури у столиці.
Джерело: генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook
Пряма мова Коваленка: "Так, у Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом".
Деталі: Він також додав, що ситуація з генерацією електроенергії без змін.
З урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями електроенергїі катастрофічно не вистачає.
Тому, за його словами, будуть обмеження за графікам, а якщо будемо не вкладатись, то "Укренерго" буде вводити екстрені обмеження.
Нагадаємо:
- В "Укренегро" попередили, що цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.