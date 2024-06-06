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Yasno: У Києві світло відключають "трохи більше" через велику кількість критичної інфраструктури

Олена ІвашківЧетвер, 6 червня 2024, 04:25
Yasno: У Києві світло відключають трохи більше через велику кількість критичної інфраструктури
фото: Paxabay

У Києві світло відключають "трохи більше", ніж у решті  регіонів, через велику кількість критичної інфраструктури у столиці.

Джерело: генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова Коваленка: "Так, у Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом". 

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Деталі: Він також додав, що ситуація з генерацією електроенергії без змін. 

З урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями електроенергїі катастрофічно не вистачає.

Тому, за його словами, будуть обмеження за графікам, а якщо будемо не вкладатись, то "Укренерго" буде вводити екстрені обмеження.

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Теми: Київелектроенергія
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У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

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