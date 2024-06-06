Уночі збили 17 з 18 "Шахедів"

У ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М", 17 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях".

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Деталі: Повідомляється, що ракети загарбники запускали з району російського міста Таганрога, а "Шахеди" − районів міста Приморсько-Ахтарськ (РФ) та миса Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Відбивали повітряний напад росіян мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

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