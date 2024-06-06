У Нікополі російський дрон поцілив в автобус: спалахнула пожежа, постраждали пасажири
Російські окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівку та 3 приватні будинки у Нікополі на Дніпропетровщині, а також влучили дроном у рейсовий автобус, у результаті чого постраждали 4 людини.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "На Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе. Вранці – знову прилітало по райцентру. Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині".
Деталі: Серед постраждалих чоловіки 52, 65, 73 років та 38-річна жінка.
"Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач", − повідомив Лисак.
Передісторія:
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М", 17 дронів вдалося знищити.