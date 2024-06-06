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У Нікополі російський дрон поцілив в автобус: спалахнула пожежа, постраждали пасажири

Ірина БалачукЧетвер, 6 червня 2024, 08:00
У Нікополі російський дрон поцілив в автобус: спалахнула пожежа, постраждали пасажири
ФОТО З TELEGRAM ЛИСАКА

Російські окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівку та 3 приватні будинки у Нікополі на Дніпропетровщині, а також влучили дроном у рейсовий автобус, у результаті чого постраждали 4 людини.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "На Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе. Вранці – знову прилітало по райцентру. Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині". 

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фото з Telegram Лисака

Деталі: Серед постраждалих чоловіки 52, 65, 73 років та 38-річна жінка. 

 
фото з Telegram Лисака

"Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач", − повідомив Лисак.

 
фото з Telegram Лисака

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М", 17 дронів вдалося знищити.

Теми: НікопольДніпропетровська областьбезпілотникипожежа
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