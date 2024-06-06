Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нафтобаза в Бєлгородській області РФ палала в результаті операції ГУР – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 червня 2024, 09:06
Нафтобаза в Бєлгородській області РФ палала в результаті операції ГУР – джерело
фото ілюстративне

Дронова атака на нафтобазу в районі Старого Оскола Бєлгородської області РФ у ніч на 6 червня була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Пряма мова: "Операція ГУР, цілі уражено".

Реклама:

Деталі: Інших подробиць джерело УП не наводить.

Російські ЗМІ, посилаючись на губернатора регіону РФ В'ячеслава Гладкова, пишуть, що внаслідок атаки дрона-камікадзе і вибуху сталося загоряння одного з резервуарів.

Губернатор також сказав, що вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони, а постраждалих немає.

Теми: ГУРвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
ГУР
Нова морська атака ГУР у Криму: знищено вороже судно – джерело
ГУР проводить масштабну DDoS-атаку на державні установи та великі компанії РФ – джерело
"Тунець по-кримськи": ГУР підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму, ще 2 уражено
Останні новини
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
01:54
Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: