Нафтобаза в Бєлгородській області РФ палала в результаті операції ГУР – джерело

Дронова атака на нафтобазу в районі Старого Оскола Бєлгородської області РФ у ніч на 6 червня була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Пряма мова: "Операція ГУР, цілі уражено".

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Деталі: Інших подробиць джерело УП не наводить.

Російські ЗМІ, посилаючись на губернатора регіону РФ В'ячеслава Гладкова, пишуть, що внаслідок атаки дрона-камікадзе і вибуху сталося загоряння одного з резервуарів.

Губернатор також сказав, що вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони, а постраждалих немає.