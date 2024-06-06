Нафтобаза в Бєлгородській області РФ палала в результаті операції ГУР – джерело
Четвер, 6 червня 2024, 09:06
Дронова атака на нафтобазу в районі Старого Оскола Бєлгородської області РФ у ніч на 6 червня була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ
Пряма мова: "Операція ГУР, цілі уражено".
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Деталі: Інших подробиць джерело УП не наводить.
Російські ЗМІ, посилаючись на губернатора регіону РФ В'ячеслава Гладкова, пишуть, що внаслідок атаки дрона-камікадзе і вибуху сталося загоряння одного з резервуарів.
Губернатор також сказав, що вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони, а постраждалих немає.