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Нова морська атака ГУР у Криму: знищено вороже судно

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 червня 2024, 09:29
Нова морська атака ГУР у Криму: знищено вороже судно
геомітка успішного ураження. скриншот

Внаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України вранці 6 червня в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ, представник ГУР капітан Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова джерела: "Вночі, о 3:45 пролунав вибух.

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Внаслідок операції ГУР знищено вороже судно, імовірно рейдовий буксир".

Деталі: Знищення російського судна підтвердив в ефірі національного телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

"Сьогодні вночі знищено ще одне вороже судно в Чорноморській акваторії. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно і ще мінус один ворожий корабель", – зазначив він.

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За словами Юсова, нинішня операція стала можливою в результаті прориву морських фортифікацій, які будував ворог, а потім уже – знищення чергового судна противника.

В ефірі марафону було також оголошено, що українці задонатили 25 мільйонів на розвідувально-ударні дрони "Сич" для воєнної розвідки. Юсов подякував усім, хто долучився до збору.

Що передувало: Паблік "Крымский ветер" писав, що в ніч на 6 червня було гучно в районі селища Чорноморське.

Теми: ГУР
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