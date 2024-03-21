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Під час "виборів Путіна" росіяни скидали гроші на дрони для української розвідки – ГУР

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 березня 2024, 14:57
Під час виборів Путіна росіяни скидали гроші на дрони для української розвідки – ГУР
ілюстрація ГУР

Під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників "Сич" для підрозділів Головного управління розвідки Міноборони найактивнішими виявились громадяни Росії.

Джерело: пресслужба ГУР

Деталі: Повідомляється, що за чотири дні, до волонтерської акції, яку проводить телеканал "Freedom", долучилося майже 3000 людей. З них ― 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували qr-код із екранів своїх телевізорів та ґаджетів.

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Дослівно: "Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих "виборів Путіна". Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави.

Це найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в Кремлі".

Деталі: Зазначається, що до міжнародного збору на БПЛА "Сич" для воєнних розвідників також долучились українці, які перебувають за кордоном, громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

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Теми: ГУРбезпілотники
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