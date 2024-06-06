Росіяни атакували Херсон: горів недіючий "Епіцентр", житлові будинки та машини

Російські військові уночі 6 червня атакували Херсон − у результаті ударів горіли три житлові будинки, недіючий будівельний гіпермаркет "Епіцентр", господарчі споруди та автомобілів.

Джерело: ДСНС та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю у Епіцентр К Юлія Чудновець у коментарі "Українській правді"

Дослівно ДСНС: "Цієї ночі армія РФ невпинно наносила удари по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет".

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Деталі: Повідомляється, що для ліквідації наслідків обстрілів задіяли усі сили та засоби.

"До самого ранку херсонські вогнеборці гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста", − зазначили у ДСНС.

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фото ДСНС

За словами речниці мережі Епіцентр К Юлії Чудновець, йдеться про гіпермаркет на вулиці Нафтовиків, 37, який був закритий після минулорічного прильоту. Він вигорів повністю.

Пряма мова Чудновець: "Адреса ТЦ Епіцентр − Нафтовиків, 37. Його площа − 15 000 кв. м. Був потужний обстріл, попередньо з РСЗО, він спричинив пожежу, внаслідок якої ТЦ повністю згорів попри зусилля співробітників та рятувальників. Жертв та постраждалих вдалося уникнути".

Деталі: Вона нагадала, що минулого року у травні окупанти вже били по цьому ТЦ. Тоді 3 співробітники загинули. І після цього цей гіпермаркет припинив роботу.

фото ДСНС

Прокудін додав, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дніпровське, Львове, Качкарівка, Зміївка, Інгулець, Станіслав, Михайлівка, Чорнобаївка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Кізомис, Берислав, Берегове, Садове, Іванівка, Інженерне та місто Херсон. Три людини дістали поранення.

фото ДСНС

За словами голови ОВА, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.

фото ДСНС

"Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр та магазин. Пошкоджені автомобілі та лінія інтернет-мережі", − повідомив Прокудін.

фото ДСНС

Він додав, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили 5 "Шахедів".