Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині: поліція розслідуватиме "умисне вбивство"

Правоохоронці почали розслідувати за статтею 115 ККУ (умисне вбивство) смерть 32-річного Сергія Ковальчука після візиту до Звягельського РТЦК та СП. З ТЦК чоловіка відвезли в лікарню, де він через кілька днів помер, не приходячи до тями.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного.

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До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство)".

Деталі: Наразі встановлюються всі обставини події. Досудове розслідування здійснює Звягельський РВП ГУНП в Житомирській області.

За даними слідства, чоловіка доставили до ТЦК у Житомирської області для проходження ВЛК, де у нього стався епілептичний напад.

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Каретою швидкої медичної допомоги його доставили до реанімації, а 2 червня лікарі констатували його смерть.

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