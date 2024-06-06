Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині: поліція розслідуватиме "умисне вбивство"
Правоохоронці почали розслідувати за статтею 115 ККУ (умисне вбивство) смерть 32-річного Сергія Ковальчука після візиту до Звягельського РТЦК та СП. З ТЦК чоловіка відвезли в лікарню, де він через кілька днів помер, не приходячи до тями.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного.
До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство)".
Деталі: Наразі встановлюються всі обставини події. Досудове розслідування здійснює Звягельський РВП ГУНП в Житомирській області.
За даними слідства, чоловіка доставили до ТЦК у Житомирської області для проходження ВЛК, де у нього стався епілептичний напад.
Каретою швидкої медичної допомоги його доставили до реанімації, а 2 червня лікарі констатували його смерть.
Нагадаємо:
- 29 травня чоловіка з множинними травмами в стані коми доставили до Звягельської лікарні, де він 2 червня помер.
- У Житомирському ТЦК повідомили, що чоловік помер через "самокаліцтво" після епілептичного нападу, а не внаслідок побиття військовими.
- Завідуючий відділення реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні Анатолій Бортник розповів, що Ковальчук перебував у комі, коли його госпіталізували, з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами".
- Рідні загиблого одразу звернулися в поліцію.
- Заступниця начальника відділу комунікацій поліції в Житомирській області Іванна Сілецька повідомила, що поліція проводить у цій справі досудове розслідування за 128 статтею (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).