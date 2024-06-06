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Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині: поліція розслідуватиме "умисне вбивство"

Альона Мазуренко Четвер, 6 червня 2024, 11:15
Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині: поліція розслідуватиме умисне вбивство
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ SUD.UA

Правоохоронці почали розслідувати за статтею 115 ККУ (умисне вбивство) смерть 32-річного Сергія Ковальчука після візиту до Звягельського РТЦК та СП. З ТЦК чоловіка відвезли в лікарню, де він через кілька днів помер, не приходячи до тями. 

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного.

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До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство)".

Деталі: Наразі встановлюються всі обставини події. Досудове розслідування здійснює Звягельський РВП ГУНП в Житомирській області.

За даними слідства, чоловіка доставили до ТЦК у Житомирської області для проходження ВЛК, де у нього стався епілептичний напад.

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Каретою швидкої медичної допомоги його доставили до реанімації, а 2 червня лікарі констатували його смерть.

Нагадаємо: 

  • 29 травня чоловіка з множинними травмами в стані коми доставили до Звягельської лікарні, де він 2 червня помер.
  • У Житомирському ТЦК повідомили, що чоловік помер через "самокаліцтво" після епілептичного нападу, а не внаслідок побиття військовими. 
  • Завідуючий відділення реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні Анатолій Бортник розповів, що Ковальчук перебував у комі, коли його госпіталізували, з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами".
  • Рідні загиблого одразу звернулися в поліцію.
  • Заступниця начальника відділу комунікацій поліції в Житомирській області Іванна Сілецька повідомила, що поліція проводить у цій справі досудове розслідування за 128 статтею (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Теми: ЖитомирщинаТЦКмобілізація
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