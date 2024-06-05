Помер після візиту в ТЦК на Житомирщині: там кажуть, через напад епілепсії та "самокаліцтво"

У Житомирському ТЦК повідомили, що чоловік, якого доставили для проходження ВЛК, помер через "самокаліцтво" після епілептичного нападу, а не внаслідок побиття військовими. Він потрапив у лікарню з множинними травмами, в стані коми і помер, не приходячи до тями.

Джерело: Житомирський обласний ТЦК та СП, "Суспільне. Житомир"

Дослівно: "28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань.

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Уранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої".

Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні".

Деталі: У ТЦК додали, що слідчі, які проводили експертизу, зазначили: "жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося".

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Водночас у місцевих групах Facebook інформацію про померлого військовозобов'язаного почали пов’язувати з діями ТЦК та СП.

Оновлено: Місцеве видання повідомляє, що йдеться про 32-річного Сергія Ковальчука, якого 4 червня поховали у Баранівці.

29 травня чоловіка з множинними травмами в стані коми доставили до Звягельської лікарні, де він 2 червня помер, не приходячи до тями.

Родина Ковальчука заявляє, що має інформацію, ніби чоловіка побили в місцевому райвідділі ТЦК.

За словами батька померлого, його привезли у лікарню з переломом кістки склепіння та черепа.

Рідні загиблого звернулися в поліцію. Батько повідомив, що в поліції відкрили провадження.

Завідуючий відділення реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні Анатолій Бортник розповів, що до них у медзаклад Ковальчука привезли зранку 29 травня.

Пряма мова Бортника: "Був доставлений швидкою допомогою з міста Баранівка. Був доставлений до нас у відділення і одразу госпіталізований. При поступленні стан був вкрай важкий, хворий перебував у комі з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами". Хворого одразу відправили на оперування. Потім 4 дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані".

Заступниця начальника відділу комунікацій поліції в Житомирській області Іванна Сілецька розповіла, що поліція проводить у цій справі досудове розслідування.

Пряма мова Сілецької: "29 травня близько 14:10 до Звягельського районного відділу поліції від медиків надійшло повідомлення про ушпиталення 32-річного жителя міста Баранівка, якого доставили з одного з відділів Звягельського РТЦК ТА СП. Поліцейські відразу почали досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 128 Кримінального кодексу України "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження". Нині триває подальше встановлення всіх обставин".

За її словами, наразі подію кваліфікують лише за 128 статтею (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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