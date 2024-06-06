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"Сатурн" більше не попливе: ГУР показало, як спецпризначенці знищили російський буксир

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 червня 2024, 11:15
Сатурн більше не попливе: ГУР показало, як спецпризначенці знищили російський буксир
ГЕОМІТКА УСПІШНОГО УРАЖЕННЯ. СКРИНШОТ

В ніч на 6 червня спецпідрозділ 9 департаменту української воєнної розвідки біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей".

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Дослівно: "Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.

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Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії".

Що передувало: Джерело "Української правди" в ГУР МОУ повідомило, що внаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України вранці 6 червня в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів.

Теми: безпілотникиГУРКрим
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