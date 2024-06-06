МЗС України: Внаслідок залізничної катастрофи в Чехії загинули дві українки

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що через лобове зіткнення потягів у Чехії, один з яких – пасажирський експрес з причепними вагонами до Чопа, загинули дві громадянки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України

Деталі: Міністерство закордонних справ повідомило, що серед чотирьох загиблих є громадяни України.

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"За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них – дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється", – розповіли у пресслужбі.

"Консульська посадова особа консульства України у Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами", – додали у повідомленні.

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що не отримувала інформації про українців серед загиблих і травмованих, а причепні вагони до Чопа їхали в середині потяга, тоді як найбільше постраждав перший вагон за локомотивом.

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За оновленою інформацією, пасажирів з травмами загалом 34, їх госпіталізували до лікарень у Пардубіце і Градеці Краловому. Чеські ЗМІ на цей час пишуть про 27 госпіталізованих, серед яких діти. Троє людей у важкому стані.

Нагадаємо: Пізно увечері 5 червня у центрі Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet 1021 з понад 300 пасажирами, що прямував з Праги на схід Словаччини, і вантажного потяга ČD Cargo.