Адвокату, підозрюваному у спробі підкупу прокурорів, обрали запобіжний у вигляді застави

Адвокату юридичної компанії "Міллер" Олексію Носову, якого підозрюють у спробі підкупу прокурорів САП та детективів НАБУ, обрали запобіжний захід у вигляді 12 мільйонів гривень застави.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram, пресслужба ВАКС у коментарі "Українській правді"

Дослівно САП: "6 червня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до столичного адвоката, якого викрили на пропозиції надати прокурорам САП та детективам НАБУ хабар у розмірі 200 тисяч доларів, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн грн.".

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Деталі: Також підозрюваний зобов’язаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на

виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У САП наголосили, що заставу треба внести не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу.



Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного – 2 місяці.

У пресслужбі ВАКС у коментарі "Українській правді" пояснили, що суд визначив лише заставу і певні зобов’язання для підозрюваного. Якщо застава не буде внесена, то прокурор зможе клопотати про зміну запобіжного заходу.

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"Якщо умови ухвали не виконані, то прокурор подає клопотання − і тоді суд приймає рішення про застосування більше суворого запобіжного заходу. У цьому випадку, вочевидь, може йтися про домашній арешт чи просто арешт", − пояснили у пресслужбі.

Прокуратура не називає ім’я адвоката, але обставини справи співпадають з обставинами затримання адвоката Носова.



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