Влада Гази заявила про десятки загиблих і поранених через удар Ізраїлю по школі ООН у Газі

Представники влади Гази повідомили про десятки загиблих та поранених внаслідок нічного авіаудару Ізраїлю по школі під управлінням Організації Об'єднаних Націй в центральній частині Гази. Ізраїльські військові підтвердили удар, за їхніми словами, били по об'єкту ХАМАС, який був всередині школи.

Джерело: CNN

Деталі: У пресслужбі уряду Гази зазначили, що під час удару в школі, якою керує агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA), були переміщені особи з табору біженців Нусейрат.

Представник Міністерства охорони здоров'я Гази повідомив CNN про 45 загиблих у результаті удару.

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За словами керівництва розташованої поруч лікарні "Мучеників Аль-Акса" кількість жертв може зрости, адже в четвер вранці постраждалих все ще привозили до лікарні.

Ізраїльські військові підтвердили, що завдали авіаудару. За їхніми словами, цілили в об'єкт ХАМАС, що діяв всередині школи. Зазначається, що CNN не може самостійно перевірити ці заяви.

Також у своїй заяві Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що вжила "багато заходів" для мінімізації небезпеки напередодні удару. Зокрема, вони зазначили про повітряне спостереження і використання "додаткових точних розвідувальних даних".

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За словами журналіста CNN, який працює в цьому районі, в школу влучили щонайменше три ракети. За його даними, у школі, на її подвір'ї та прилеглих територіях перебувало близько 20 000 переміщених осіб.

Також видання зазначає, що атака сталася після того, як 4 червня ЦАХАЛ здійснював наземні й повітряні атаки по центру сектора на тлі поглибленої там гуманітарної кризи. Палестинці в центральній частині Гази повідомляють, що інтенсивність і частота ізраїльських ударів протягом останнього тижня нагадують початок війни.

CNN звернулася до Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході за коментарем.

Передісторія:

26 травня палестинське угруповання ХАМАС завдало ракетного удару по одному з районів Тель-Авіва в центрі Ізраїлю. Ізраїльська армія пізніше завдала удару по об'єкту в Рафасі, який, за даними ЦАХАЛ, використовували бойовики.