Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Влада Гази заявила про десятки загиблих і поранених через удар Ізраїлю по школі ООН у Газі

Анастасія ПроцЧетвер, 6 червня 2024, 13:31
Влада Гази заявила про десятки загиблих і поранених через удар Ізраїлю по школі ООН у Газі
Наслідки авіаудару. Фото: CNN

Представники влади Гази повідомили про десятки загиблих та поранених внаслідок нічного авіаудару Ізраїлю по школі під управлінням Організації Об'єднаних Націй в центральній частині Гази. Ізраїльські військові підтвердили удар, за їхніми словами, били по об'єкту ХАМАС, який був всередині школи.

Джерело: CNN

Деталі: У пресслужбі уряду Гази зазначили, що під час удару в школі, якою керує агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA), були переміщені особи з табору біженців Нусейрат.
Представник Міністерства охорони здоров'я Гази повідомив CNN про 45 загиблих у результаті удару. 

Реклама:

За словами керівництва розташованої поруч лікарні "Мучеників Аль-Акса" кількість жертв може зрости, адже в четвер вранці постраждалих все ще привозили до лікарні.

Ізраїльські військові підтвердили, що завдали авіаудару. За їхніми словами, цілили в об'єкт ХАМАС, що діяв всередині школи. Зазначається, що CNN не може самостійно перевірити ці заяви.

Також у своїй заяві Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що вжила "багато заходів" для мінімізації небезпеки напередодні удару. Зокрема, вони зазначили про повітряне спостереження і використання "додаткових точних розвідувальних даних".

ВІДЕО ДНЯ

За словами журналіста CNN, який працює в цьому районі, в школу влучили щонайменше три ракети. За його даними, у школі, на її подвір'ї та прилеглих територіях перебувало близько 20 000 переміщених осіб.

Також видання зазначає, що атака сталася після того, як 4 червня ЦАХАЛ здійснював наземні й повітряні атаки по центру сектора на тлі поглибленої там гуманітарної кризи. Палестинці в центральній частині Гази повідомляють, що інтенсивність і частота ізраїльських ударів протягом останнього тижня нагадують початок війни.

CNN звернулася до Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході за коментарем.

Передісторія:

26 травня палестинське угруповання ХАМАС завдало ракетного удару по одному з районів Тель-Авіва в центрі Ізраїлю. Ізраїльська армія пізніше завдала удару по об'єкту в Рафасі, який, за даними ЦАХАЛ, використовували бойовики.

Теми: ХАМАСІзраїльСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
ХАМАС
ЦАХАЛ заявив, що взяв під контроль буферну зону на кордоні Сектора Гази і Єгипту
ХАМАС запустив ракети по Тель-Авіву, Ізраїль відповів ударом по Рафаху
Глави ЦРУ, Моссаду і прем’єр Катару зустрінуться, щоб відновити переговори з ХАМАС щодо заручників
Останні новини
06:13
Чехія відкриє культурний центр на Тайвані
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: