ХАМАС запустив ракети по Тель-Авіву, Ізраїль відповів ударом по Рафаху

Палестинське угруповання ХАМАС у неділю вперше за останні місяці завдало ракетного удару по одному з районів Тель-Авіва в центрі Ізраїлю. Ізраїльська армія пізніше завдала удару по об'єкту в Рафасі, який, за даними ЦАХАЛ, використовували бойовики.

Джерело: ВВС, СNN

Деталі: Повідомляється, що підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я Гази повідомило в ніч на понеділок, що в результаті удару, який було завдано по центру для переміщених осіб у Рафасі, загинули щонайменше 35 осіб і десятки дістали поранення.

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תיעודים רבים (חלקם קשים, פה חסכתי) מעזה בשעה האחרונה על שריפה שפרצה באזור אוהלי עקורים ברפיח, לפי כלי התקשורת שם כתוצאה מתקיפת צה"ל. דווח על עשרות נפגעים, בהם כ-30 הרוגים. הכול לפי מקורות עזתיים כרגע. pic.twitter.com/23D3ekNJu7 — Nurit Yohanan (@nurityohanan) May 26, 2024

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала авіаудару по табору ХАМАС у місті, і військовим відомо про повідомлення, що в результаті постраждали мирні жителі. "Удар було завдано по законних цілях відповідно до міжнародного права, з використанням точних боєприпасів і на основі точних розвідданих, які вказують на те, що ХАМАС використовує цей район", - додали в ЦАХАЛ.

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Також у ЦАХАЛ заявили, що їм відомі повідомлення про те, що удар і пожежа, яка поширилася на табір для переміщених палестинців, спричинили жертви серед цивільного населення, додавши, що інцидент перебуває на стадії подальшого розслідування.

Раніше щонайменше вісім ракет було випущено з Рафаха по Тель-Авіву, кілька ракет було перехоплено, повідомили ізраїльські військові. Повідомлень про постраждалих не надходило.

BBC нагадує, що обстріл було здійснено за лічені дні після заяви генерального прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмада Хана про видачу ордера на арешт ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Йоава Галланта, а також оголошення трьома європейськими країнами наміру визнати палестинські території як суверенну державу.

Що було раніше: 24 травня міжнародний суд ООН проміжним рішенням у рамках міждержавної скарги, поданої ПАР проти Ізраїлю у зв’язку з операцією у секторі Гази, наказав Ізраїлю невідкладно зупинити наступ у південному місті Рафах.