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Росіяни б'ють по Часовому Яру термобаричними боєприпасами, які випалюють все – "Хортиця"

Альона Мазуренко Четвер, 6 червня 2024, 15:03
Росіяни б'ють по Часовому Яру термобаричними боєприпасами, які випалюють все – Хортиця
ЧАСІВ ЯР 11 КВІТНЯ 2024 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Російські окупанти застосовують для ударів по місту Часів Яр в Бахмутському районі Донецької області реактивні системи залпового вогню із термобаричними боєприпасами.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ворог застосовує по місту Часів Яр реактивні системи залпового вогню із термобаричними боєприпасами. Це такі боєприпаси, які знищують і випалюють все на своєму шляху.

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Вони примушують до того, що нашим захисникам не буде там, де захищатися. Тобто руйнують все після того, як по цьому попрацює, звісно ж, ворожа авіація. Вони також застосовують і такі боєприпаси".

Деталі: За його словами, ворог постійно обстрілює Часовоярівський напрямок і не полишпє спроб просунутися там. 

Лише за минулий тиждень ворожа армія провела 8350 обстрілів позицій захисників на цьому напрямку із різних видів озброєння. А на місто Часів Яр минулого тижня припало 2300 обстрілів також з різних видів озброєння.

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Станом на 6 червня уже зареєстровано понад 1100 мінометних та артилерійських обстрілів і на Часів Яр припало 302 обстріли. Більша частина припадає на південну частину міста.

На ранок 6 червня також було зафіксовано 6 авіаударів, авіація ворога скинула 5 КАБів на тому напрямку.

За словами Волошина, також було проведено 3 штурми, де ворог застосовує у переважній більшості штурми з бронетехнікою. В ході цих штурмів було знищено 75 окупантів та 92 отримали поранення.

Сили оборони контролюють Часів Яр. Речник додав, що ворог під надійним вогневим контролем, хоча і намагається час від часу підходити до кварталу "Новий" та мікрорайону "Канал". Сили оборони застосовують по окупантам всі види озброєння і не дають ворогу наближатися.

Що було раніше: 14 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія зосереджує зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, оволодінні населеним пунктом Часів Яр та створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. Він зазначив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Теми: Донецька областьвійнаРосіяокупація
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