У Москві затримали громадянина Франції начебто за збір даних про військову діяльність

В російській столиці, Москві 6 червня затримали громадянина Франції, якого, як твердить влада, підозрюють у тому, що той начебто "збирав відомості у сфері військової діяльності РФ".

Джерело: російський Слідком, "Интерфакс"

Деталі: Затримання французького громадянина відбулося на фоні повідомлень про те, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

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Росіяни твердять, що затриманий начебто протягом кількох років цілеспрямовано збирав відомості в галузі військової та військово-технічної діяльності РФ і ці дані "при їх отриманні іноземними джерелами можуть бути використані проти безпеки держави".

У російському Слідкомі кажуть, що "з цією метою він неодноразово відвідував територію Росії, зокрема місто Москву, де проводив зустрічі з громадянами Російської Федерації".

Затриманому французу росіяни збираються найближчим часом висунити обвинувачення та обрати запобіжний захід.

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Передісторія:

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Стверджується, що про таке рішення Париж може оголосити якраз із нагоди візиту Зеленського.

Згодом міністерство закордонних справ Франції висловило обурення заявами речника російського посольства Александра Макогонова про те, що французькі інструктори в разі прибуття в Україну стануть "легітимними цілями" для російських сил.

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