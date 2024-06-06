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У Москві затримали громадянина Франції начебто за збір даних про військову діяльність

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 червня 2024, 16:20
У Москві затримали громадянина Франції начебто за збір даних про військову діяльність
Фото: скриншот з відео Слідкому РФ

В російській столиці, Москві 6 червня затримали громадянина Франції, якого, як твердить влада, підозрюють у тому, що той начебто "збирав відомості у сфері військової діяльності РФ".

Джерело: російський Слідком, "Интерфакс"

Деталі: Затримання французького громадянина відбулося на фоні повідомлень про те, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

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Росіяни твердять, що затриманий начебто протягом кількох років цілеспрямовано збирав відомості в галузі військової та військово-технічної діяльності РФ і ці дані "при їх отриманні іноземними джерелами можуть бути використані проти безпеки держави".

У російському Слідкомі кажуть, що "з цією метою він неодноразово відвідував територію Росії, зокрема місто Москву, де проводив зустрічі з громадянами Російської Федерації".

Затриманому французу росіяни збираються найближчим часом висунити обвинувачення та обрати запобіжний захід.

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Теми: РосіяФранція
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