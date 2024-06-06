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Ракетна атака цієї ночі тривала майже дві години

Тетяна Олійник, Олена ІвашківЧетвер, 6 червня 2024, 23:37
Ракетна атака цієї ночі тривала майже дві години
Ілюстративне фото стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Фото з відкритих джерел.

Пізно ввечері 6 червня Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох російських стратегічних бомбардувальників, згодом військові зафіксували ймовірні пуски крилатих ракет. О 3.27 було помічено першу ракету в повітряному просторі країни. О 5.00 пролунав відбій повітряної тривоги.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Увага! Зафіксовано виліт 4-х Ту-95". 

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Доповнено: О 2.44 військові зафіксували ймовірні пуски крилатих ракет.

О 3.24 військові повідомили про крилаті ракети в Чернігівській області, на Ніжин, курсом на захід.

О 3.35 крилата ракета у Київській області, змінила напрямок на Обухів.

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3.41 ракета в районі Богуслава, курс південно-західний.

3.43 ще одна крилата ракета в районі Ніжина, курс південно-західний.

О 3.52 перша крилата ракета прямувала на Ладижин. Друга в районі Борисполя курсом на південь.

О 3.59 зафіксували першу крилату ракету в районі Шаргорода, курсом на Хмельницький.

4.20 ракета в районі Жмеринки, курс північно-західний.

4.25 друга група ракет у Хмельницькій області тримає курс на Старокостянтинів.

4.26 перша група крилатих ракет зміни напрямок, зараз на Тернопільщині, курс орієнтовно також на Старокостянтинів.

4.27 мешканців Старокостянтинова військові попросили перебувати в укритті.

О 5.00 пролунав відбій повітряної тривоги.

Що передувало:

Теми: Повітряні сили ЗСУавіавійна
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