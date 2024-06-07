Одесу атакували "Шахеди": у місті пролунали вибухи

У ніч на п'ятницю під час атаки російських "Шахедів" в Одесі пролунали вибухи.

Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов у Telegram

Деталі: Труханов спочатку написав про вибухи у місті, потім наголосив, що під загрозою центр Одеси і Пересипський район.

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Він також повідомив, що наші захисники ведуть бойову роботу.

Що передувало: