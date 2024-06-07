Одесу атакували "Шахеди": у місті пролунали вибухи
П'ятниця, 7 червня 2024, 00:20
У ніч на п'ятницю під час атаки російських "Шахедів" в Одесі пролунали вибухи.
Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов у Telegram
Деталі: Труханов спочатку написав про вибухи у місті, потім наголосив, що під загрозою центр Одеси і Пересипський район.
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Він також повідомив, що наші захисники ведуть бойову роботу.
Що передувало:
- Увечері 6 червня російські війська запустили з півдня України кілька груп ударних безпілотників.