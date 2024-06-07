Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"

Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок на контрольно-пропускному пункті "Гребенне - Рава-Руська".

Джерело: Державна митна служба України у Telegram

Дослівно ДМСУ: "Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Гребенне - Рава-Руська".

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