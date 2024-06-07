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Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"

Олена ІвашківП'ятниця, 7 червня 2024, 00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП Рава-Руська
фото: ФОТО EUROPARL.EUROPA.EU

Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок на контрольно-пропускному пункті "Гребенне - Рава-Руська".

Джерело: Державна митна служба України у Telegram

Дослівно ДМСУ: "Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Гребенне - Рава-Руська".

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Теми: ПольщаблокадаДержмитниця
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