Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
П'ятниця, 7 червня 2024, 00:48
Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок на контрольно-пропускному пункті "Гребенне - Рава-Руська".
Джерело: Державна митна служба України у Telegram
Дослівно ДМСУ: "Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Гребенне - Рава-Руська".
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Нагадаємо:
- Польські фермери вирішили продовжити до кінця доби 6 червня блокування руху українських вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".