ГУР щодо погроз Путіна бити по інших країнах: Насправді вже навіть робили

В Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що щирі зізнання російського правителя Володимир Путіна про наміри терористичних дій у світі будуть додатковими доказами на суді щодо його воєнних злочинів.

Джерело: представник ГУР МОУ капітан Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Деталі: Журналістка попросила представника української розвідки прокоментувати погрози Путіна завдавати удари по країнах, які постачають Україні зброю.

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Пряма мова Юсова: "Нарешті держава-терорист і путінський режим починає в пориві істерики публічно говорити речі, про які в кремлівських кабінетах говорять давно. А насправді вже навіть робили, тому що низка ударів і терористичних актів у різних куточках світу вже здійснювалась за використанням саме російської зброї. Тому мова може йти лише про легалізацію цією практики.

Зрештою, коли Путін говорить, що комусь буде передавати російську зброю, питання – кому? З якими режимами і з якими угрупованнями в світі співпрацює Кремль? Насправді мова йде в більшості випадків про невизнані структури, про терористичні організації або якісь режими, які прийшли до влади внаслідок недемократичних військових процесів…

Тому це, насправді, – щирі зізнання, які стануть додатковими аргументами під час міжнародного трибуналу".

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Що передувало: Очільник РФ Володимир Путін заявив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по "чутливих" об’єктах країн, що постачають зброю Україні.