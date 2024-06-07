Напад на волонтерку в Києві: одному хулігану-пенсіонеру обрали запобіжний захід

Оболонський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 73-річному чоловікові, якого судять за напад на волонтерку.

Джерело: hromadske із залу суду

Деталі: Фігурант залишатиметься під домашнім арештом до 4 серпня включно – за винятками виходу на лікування чи в укриття.

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Сторона захисту заявила, що поки не вирішила, чи буде оскаржувати рішення суду.

Прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт. Він вказує, що підозрюваний раніше переконував, що в момент злочину нібито був в іншому місці. Фігурант знає, де живе потерпіла, і може на неї впливати, вважає сторона обвинувачення. А ще він пенсіонер, тож може виїхати за кордон.

Літнього чоловіка судять за вчинення хуліганських дій. За це загрожує до 4 років позбавлення волі.

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Що передувало: Поліцейські встановили та затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі Києва.

Передісторія: