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Напад на волонтерку в Києві: одному хулігану-пенсіонеру обрали запобіжний захід

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 червня 2024, 13:08
Напад на волонтерку в Києві: одному хулігану-пенсіонеру обрали запобіжний захід
скриншот із відео потерпілої

Оболонський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 73-річному чоловікові, якого судять за напад на волонтерку.

Джерело: hromadske із залу суду

Деталі: Фігурант залишатиметься під домашнім арештом до 4 серпня включно – за винятками виходу на лікування чи в укриття.

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Сторона захисту заявила, що поки не вирішила, чи буде оскаржувати рішення суду.

Прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт. Він вказує, що підозрюваний раніше переконував, що в момент злочину нібито був в іншому місці. Фігурант знає, де живе потерпіла, і може на неї впливати, вважає сторона обвинувачення. А ще він пенсіонер, тож може виїхати за кордон.

Літнього чоловіка судять за вчинення хуліганських дій. За це загрожує до 4 років позбавлення волі.

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Що передувало: Поліцейські встановили та затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі Києва.

Передісторія:

  • 2 червня у 70-річного підозрюваного був день народження, тож він разом з 73-річним знайомим, з яким вони торгують на ринку, відзначили цю подію алкоголем та ввечері повертались додому.
  • На виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській підозрюваний, з його слів, вирішив зробити дівчині кілька компліментів, втім вона його залицянь не оцінила. Не бажаючи спілкування, вона відповіла, що не розуміє чоловіків. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати дівчину, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон.
  • Далі підозрюваний кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс. Все це відбулося після того, як його спільник відібрав у дівчини телефон. Постраждалій вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.
  • Обох хуліганів наразі затримано. 70-річний підозрюваний своєї вини не визнає, зазначають прокурори.

Теми: ХуліганствоКиїв
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