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Зеленський відреагував на слова Путіна про нібито його "нелегітимність"

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 червня 2024, 21:34
Зеленський відреагував на слова Путіна про нібито його нелегітимність
Зеленський під час візиту у Францію, Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у відповідь на слова російського правителя Володимира Путіна про нібито "нелегітимність" лідера України заявив, що легітимність Путіна визнає лише Путін, а в Україні – президента обирає народ.

Джерело: Зеленський під час спільного підходу до преси із президентом Франції Еммануелем Макроном

Пряма мова: "Легітимність президента Зеленського – визнає виключно народ України. Вибирає – народ України і я дуже вдячний за підтримку. Народ у нас вільний. Ми за це, якщо чесно, і воюємо.

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Легітимність "таваріща" Путіна визнає виключно "таваріщ" Путін. І обирає Путіна – Путін. Російський народ – це декорація, а актор у них один".

Що було раніше: Російський правитель Володимир Путін заявив, що виходить із того, що легітимність президента України Володимира Зеленського "закінчилась".

Згодом Путін заявив, що "за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою України залишається парламент і спікер Ради".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Після так званих "виборів" Путіна в Росії Міністерство закордонних справ України заявило, що не бачать підстав, щоб вважати його демократично обраним і легітимним президентом Росії.
  • Зеленський зазначив, що діалог із російським правителем Володимиром Путіним наразі неможливий, оскільки керівник РФ не є самостійною фігурою, і перебуває у вакуумі ненависті до України, який підтримує його оточення.
  • В Єврокомісії відповіли на твердження російської пропаганди про те, що Володимир Зеленський нібито є нелегітимним президентом України, оскільки 21 травня 2024 року спливає його п'ятирічний термін на посаді.
  • Водночас Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили "перевибори" Путіна та закликав не вважити їх легітимними.

Теми: ПутінЗеленськийвійнавибори
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