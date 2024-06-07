Зеленський відреагував на слова Путіна про нібито його "нелегітимність"
Президент Володимир Зеленський у відповідь на слова російського правителя Володимира Путіна про нібито "нелегітимність" лідера України заявив, що легітимність Путіна визнає лише Путін, а в Україні – президента обирає народ.
Джерело: Зеленський під час спільного підходу до преси із президентом Франції Еммануелем Макроном
Пряма мова: "Легітимність президента Зеленського – визнає виключно народ України. Вибирає – народ України і я дуже вдячний за підтримку. Народ у нас вільний. Ми за це, якщо чесно, і воюємо.
Легітимність "таваріща" Путіна визнає виключно "таваріщ" Путін. І обирає Путіна – Путін. Російський народ – це декорація, а актор у них один".
Що було раніше: Російський правитель Володимир Путін заявив, що виходить із того, що легітимність президента України Володимира Зеленського "закінчилась".
Згодом Путін заявив, що "за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою України залишається парламент і спікер Ради".
Передісторія:
- Після так званих "виборів" Путіна в Росії Міністерство закордонних справ України заявило, що не бачать підстав, щоб вважати його демократично обраним і легітимним президентом Росії.
- Зеленський зазначив, що діалог із російським правителем Володимиром Путіним наразі неможливий, оскільки керівник РФ не є самостійною фігурою, і перебуває у вакуумі ненависті до України, який підтримує його оточення.
- В Єврокомісії відповіли на твердження російської пропаганди про те, що Володимир Зеленський нібито є нелегітимним президентом України, оскільки 21 травня 2024 року спливає його п'ятирічний термін на посаді.
- Водночас Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили "перевибори" Путіна та закликав не вважити їх легітимними.