Зеленський відреагував на слова Путіна про нібито його "нелегітимність"

Зеленський під час візиту у Францію, Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у відповідь на слова російського правителя Володимира Путіна про нібито "нелегітимність" лідера України заявив, що легітимність Путіна визнає лише Путін, а в Україні – президента обирає народ.

Джерело: Зеленський під час спільного підходу до преси із президентом Франції Еммануелем Макроном

Пряма мова: "Легітимність президента Зеленського – визнає виключно народ України. Вибирає – народ України і я дуже вдячний за підтримку. Народ у нас вільний. Ми за це, якщо чесно, і воюємо.

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Легітимність "таваріща" Путіна визнає виключно "таваріщ" Путін. І обирає Путіна – Путін. Російський народ – це декорація, а актор у них один".

Що було раніше: Російський правитель Володимир Путін заявив, що виходить із того, що легітимність президента України Володимира Зеленського "закінчилась".

Згодом Путін заявив, що "за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою України залишається парламент і спікер Ради".

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