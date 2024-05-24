Не легітимно "обраний" Путін заявив, що легітимність Зеленського закінчилась

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що виходить із того, що легітимність президента України Володимира Зеленського "закінчилась".

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова Путіна

Деталі: Путін після зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком вкотре повторив, що бажає мирних переговорів з Україною. "Ми за переговори", - сказав він, додавши, що "ми бачимо, що відновилися зараз розмови, що потрібно повернутися до переговорів".

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Путін вкотре повторив, що переговори мають бути "виходячи з тих реалій, що склалися на землі".

Також він заявив, що легітимність Зеленського "закінчилась". І коли прийде час мирних переговорів, що Путіну "треба буде зрозуміти, з ким мати справу, для виходу на підписання юридично зобов’язуючих документів".

Пряма мова: "А з ким вести переговори? Ми усвідомлюємо, що легітимність діючого глави держави закінчилася. Думаю, що одна із цілей конференції у Швейцарії у тому, щоб західна спільнота підтвердила легітимність діючого глави держави, чи вже не діючого".

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