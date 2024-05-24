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Не легітимно "обраний" Путін заявив, що легітимність Зеленського закінчилась

Олександр ШумілінП'ятниця, 24 травня 2024, 18:23
Не легітимно обраний Путін заявив, що легітимність Зеленського закінчилась
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що виходить із того, що легітимність президента України Володимира Зеленського "закінчилась".

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова Путіна

Деталі: Путін після зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком вкотре повторив, що бажає мирних переговорів з Україною. "Ми за переговори", - сказав він, додавши, що "ми бачимо, що відновилися зараз розмови, що потрібно повернутися до переговорів".

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Путін вкотре повторив, що переговори мають бути "виходячи з тих реалій, що склалися на землі".

Також він заявив, що легітимність Зеленського "закінчилась". І коли прийде час мирних переговорів, що Путіну "треба буде зрозуміти, з ким мати справу, для виходу на підписання юридично зобов’язуючих документів".  

Пряма мова: "А з ким вести переговори? Ми усвідомлюємо, що легітимність діючого глави держави закінчилася. Думаю, що одна із цілей конференції у Швейцарії у тому, щоб західна спільнота підтвердила легітимність діючого глави держави, чи вже не діючого".    

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Після так званих "виборів" Путіна в Росії Міністерство закордонних справ України заявило, що не бачать підстав, щоб вважати його демократично обраним і легітимним президентом Росії.
  • Зеленський зазначив, що діалог із російським правителем Володимиром Путіним наразі неможливий, оскільки керівник РФ не є самостійною фігурою, і перебуває у вакуумі ненависті до України, який підтримує його оточення.
  • В Єврокомісії відповіли на твердження російської пропаганди про те, що Володимир Зеленський нібито є нелегітимним президентом України, оскільки 21 травня 2024 року спливає його п'ятирічний термін на посаді.
  • Водночас Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили "перевибори" Путіна та закликав не вважити їх легітимними.

Теми: ПутінЗеленський
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