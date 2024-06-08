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Зеленський поділився з Байденом "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті – Кірбі

Ольга Глущенко Субота, 8 червня 2024, 03:20
Зеленський поділився з Байденом дуже відвертою оцінкою ситуації на фронті – Кірбі
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Під час переговорів президентів України і США у Парижі Володимир Зеленський поділився дуже відвертою оцінкою ситуації на полі бою.

Джерело: радник Білого дому Джон Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Він (Зеленський – ред.) поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони (в Україні – ред.) продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі".

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Деталі: Кірбі зазначив, що не вдаватиметься до більш детальних подробиць розмови президентів та не говоритиме про речі, "які можуть ускладнити оборону України на полі бою".

Водночас, він підкреслив, що надані США пакети допомоги для ЗСУ вже дозволили українській стороні отримати певні переваги та змогли зашкодити просуванню російських військ, особливо в районі Харкова. Тим не менше, за його словами, потрібно ще докласти чималих зусиль, щоби відкинути росіян назад.

"І президент (Байден – ред.) – як ви чули публічно – він, звісно, зробив це також у приватному порядку й запевнив президента Зеленського, що вони й надалі матимуть нашу підтримку", – зазначив представник Білого дому.

Теми: ЗеленськийБайденвійна
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