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Перша атака дронів на аеродром у Моздоку є спецоперацією ГУР – джерело

Валентина РоманенкоСубота, 8 червня 2024, 12:12
Перша атака дронів на аеродром у Моздоку є спецоперацією ГУР – джерело
ілюстрація ГУР

Атака безпілотників 8 червня на аеродром у російській Північній Осетії, з якого злітають літаки, що атакують Україну, є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Пряма мова: "Це - планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів".

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Деталі: Співрозмовник УП підтвердив, що це перша атака на аеродром у Моздоку та додав, що зона ураження на території держави-агресора розширюєтся і мова йде саме про українські засоби.

Пряма мова: "Військові об'єкти ворога, які задіяні в геноцидній війні Росії проти українців, не повинні бути у безпеці".

Довідково: З аеродрому Моздок злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.

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Теми: безпілотникиГУР
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