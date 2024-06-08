Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жінка, яку дістали з-під завалів біля Полтави, померла у лікарні

Роман ПетренкоСубота, 8 червня 2024, 12:25
Жінка, яку дістали з-під завалів біля Полтави, померла у лікарні
обстріл полтавщини 7 червня, фото: ОВА

Жінка, яку 7 червня врятували з-під завалів у Полтавському районі, померла у лікарні.

Джерело: очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Пряма мова Проніна: "На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла.

Реклама:

Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя".

Передісторія: 7 червня російська армія завдала ракетного удару по приватному будинку в Полтавській області, з-під завалів врятували жінку.

Теми: Полтавська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
Полтавська область
Росіяни влучили у житловий будинок на Полтавщині: з-під завалів врятували жінку
Грицько плюс Одарка. В гостях у зіркових лелек українського YouTube
Окупанти влучили у промисловий об’єкт на Полтавщині: вирувала масштабна пожежа
Останні новини
11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
10:43
Через обстріл, у Чернігівській області знеструмило майже дві тисячі абонентів
10:26
МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями
10:23
ФОТОКосмічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби
10:13
Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: