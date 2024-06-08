Жінка, яку дістали з-під завалів біля Полтави, померла у лікарні

Жінка, яку 7 червня врятували з-під завалів у Полтавському районі, померла у лікарні.

Джерело: очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Пряма мова Проніна: "На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла.

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Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя".

Передісторія: 7 червня російська армія завдала ракетного удару по приватному будинку в Полтавській області, з-під завалів врятували жінку.