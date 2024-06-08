Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину – ССО

Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій, повідомив про перекидання росіянами своїх частин з Херсонщини на Харківський напрямок.

Джерело: "Спротив"

Деталі: Зазначається, що росіяни також у "відрядження" відправляють операторів дронів.

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Водночас ворог наростив комплектування "Добровольчого батальйону Маргелова", аби поповнити втрати.

Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією.

Дослівно: "Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини.

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Центр національного спротиву закликає повідомляти про ворога, аби кожен поніс відповідальність за свої злочини. Також закликаємо не псувати своє життя службою на окупанта, та саботувати накази росіян".