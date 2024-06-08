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Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину – ССО

Роман ПетренкоСубота, 8 червня 2024, 15:22
Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину – ССО
фото: известия

Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій, повідомив про перекидання росіянами своїх частин з Херсонщини на Харківський напрямок.

Джерело: "Спротив"

Деталі: Зазначається, що росіяни також у "відрядження" відправляють операторів дронів.

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Водночас ворог наростив комплектування "Добровольчого батальйону Маргелова", аби поповнити втрати.

Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією.

Дослівно: "Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини.

ВІДЕО ДНЯ

Центр національного спротиву закликає повідомляти про ворога, аби кожен поніс відповідальність за свої злочини. Також закликаємо не псувати своє життя службою на окупанта, та саботувати накази росіян".

Теми: Херсонська областьХарківська областьокупаціявійна
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