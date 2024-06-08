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Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська, ворог поставив загородзагони – ЗСУ

Катерина ТищенкоСубота, 8 червня 2024, 18:32
Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська, ворог поставив загородзагони – ЗСУ
ситуація у Вовчанську, deepstatemap

Більша частина Вовчанська Харківської області перебуває під контролем Сил оборони, окупанти нарощують на цьому напрямку своє угруповання.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Більша частина міста Вовчанськ перебуває під контролем Сил оборони. Вони тримають ворога під вогневим контролем, завдають йому максимальних втрат та намагаються просуватись вперед для звільнення всіх наших територій".

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Деталі: Волошин також повідомив, що ворог нарощує угруповання своїх військ на півночі Харківщини, перекидаючи додаткові сили з інших напрямків і "намагається переміщувати підрозділи в районі лінії державного кордону і залучати війська повітряно-десантних військ РФ".

"Також є така інформація, що ворог на підтримку своїх дій дотримується тактики вставлення загороджувальних загонів із числа особового складу підрозділів "Ахмат"", - сказав речник, уточнивши, що ці загони розміщені в прикордонні з Україною.

Що передувало: У суботу Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій, повідомив про перекидання росіянами своїх частин з Херсонщини на Харківський напрямок.

Теми: Харківська областьвійна
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