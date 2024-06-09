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ГУР: У Росії вперше уражений новітній Су-57

Роман ПетренкоНеділя, 9 червня 2024, 09:06
ГУР: У Росії вперше уражений новітній Су-57
фото: ГУР

8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Джерело: ГУР з посиланням на супутникові знімки стоянки літака на аеродромі

Деталі: Розвідка наголошує, що на знімках видно, як 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

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Ураження Су-57 – це перший такий випадок в історії.

Довідково: Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

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Що передувало: 8 червня Росія заявила про нібито збиття 25 безпілотників і знищення катерів у шести областях і в окупованому Криму. Три з безпілотників, за даними російської пропаганди, було "збито" в Астраханській області РФ.

Теми: РосіявійнаГУРбезпілотники
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