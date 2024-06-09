За добу РФ атакувала майже сотню об’єктів інфраструктури
Неділя, 9 червня 2024, 10:13
Протягом суботи 8 червня в Україні були атаковані 93 об'єкти інфраструктури.
Джерело: медіацентр Міноборони
Деталі: Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України.
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Атаковано 103 населені пункти та 93 об'єкти інфраструктури.
Є загиблі та поранені серед цивільних.
Нагадаємо: Внаслідок російських обстрілів Харківської та Херсонської області щонайменше дві людини загинули.
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