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У Криму зростає небезпечний для регіону безконтрольний видобуток надр - ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 9 червня 2024, 11:08
У Криму зростає небезпечний для регіону безконтрольний видобуток надр - ЗМІ
фото: крым. реалии

В окупованому Криму відбувається зростання безконтрольного видобутку надр у надмірних для курортного регіону масштабах, що несе небезпеку для майбутнього Криму як курортного регіону.

Джерело: "Крим Реалії" з посиланням на рух за деокупацію Liberate Crimea

Деталі: ЗМІ цитує активіста, який не називає свого імені з міркувань безпеки. За його словами, за останні десять років масштаби видобутку вапняку зросли в рази.

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Пряма мова: "Це великий російський бізнес, який через об'єктивні причини не може контролюватися українськими інстанціями.

Нам повідомили місцеві жителі Білогірського району, що вантажівки, повні щебеню, йдуть караванами з кар'єру, без брезентових покриттів, без дотримання швидкісного режиму. На всі скарги приходять відписки".

Деталі: За його словами, надмірний видобуток несе небезпеку для майбутнього Криму як курортного регіону.

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Пряма мова: "У таких курортних регіонах є науково обґрунтовані обмеження на масштаби видобутку надр, щоб їхнє вилучення не призвело до того, що шкода для курорту виявиться вищою, ніж економічна вигода від видобутку корисних копалин.

Складається стійке відчуття, що російська влада себе в Криму дійсно вважає тимчасовими правителями".

Теми: КримокупаціяРосіяекологія
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