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Росіяни вже тиждень перебувають у крайніх будинках Часового Яру – джерело

Ольга Кириленко, Роман ПетренкоНеділя, 9 червня 2024, 13:40
Росіяни вже тиждень перебувають у крайніх будинках Часового Яру – джерело
Російський солдат у Часовому Яру. Скріншот

Російські військові приблизно з третього червня намагаються накопичуватися у крайніх будинках мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Це частина міста, що розташована найближче до окупованого Бахмута.

Джерело: співрозмовник УП серед військових, ознайомлених з ситуацією, відео, оприлюднене на українському телеграм-каналі "Бахмутський демон"

Пряма мова: "За минулий тиждень було понад півтори тисячі різного роду обстрілів, від північної до південної частини передмістя Часового Яру. Багато позицій знищується "Сонцепьоком" та КАБами, щоб забезпечити логістику по трасі О0506 (дорога від Бахмута до Часового Яру через Хромове, – ред.).

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І під прикриттям FPV-шок вони почали просуватися і накопичуватися.

Центр міста повністю ми".

Читайте також: Як російські FPV-дрони та піхота наступають на Часів Яр, де досі залишаються сотні цивільних

Нагадаємо: На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни ставлять за мету захопити міста Часів Яр і Вовчанськ.

Теми: Донецька областьвійна
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