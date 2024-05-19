Росіяни ставлять за мету захопити Часів Яр і Вовчанськ – ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни ставлять за мету захопити міста Часів Яр і Вовчанськ.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначається, що російські війська нещодавно активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр, користуючись наступами на півночі Харківської області та сході України і створюючи більший тиск на Сили оборони України.

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Згідно з проаналізованими даними, окупанти не досягли помітних тактичних успіхів у районі Часового Яру після проведення ротного механізованого штурму на східній околиці міста 4 квітня і не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі до 17 травня.

Після штурму 4 квітня була активізація російських наступальних операцій поблизу Часового Яру і нещодавні російські механізовані штурми в цьому районі, ймовірно, свідчать про загальну інтенсифікацію російських зусиль із захоплення цього міста.

Аналітики зазначають, що з оперативної точки зору для окупантів є важливим захоплення Часового Яру, оскільки це забезпечило б російським військам вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку – міст, які утворюють південну частину українського оборонного поясу, що є основою оборони України в Донецькій області.

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Крім того, росіяни наразі надають пріоритет захопленню Вовчанська, оскільки це, ймовірно, одна з тактичних цілей першої фази наступальних операцій на півночі Харківської області, що залишилися.

Російське військове командування, ймовірно, обрало захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першої фази наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки місто є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, який забезпечив би російським військам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази російської наступальної операції.

Проте, вказують експерти, неясно, чи буде друга фаза російської наступальної операції на півночі Харківської області пріоритетом оперативної мети Росії – розширити бажану "буферну зону" вздовж кордону, чи оперативна мета Росії – просунутися в межах ефективної дальності дії артилерії до Харкова та його околиць.

Російські війська можуть також передбачити наступну фазу наступальної операції з Вовчанська, яка має на меті просунутися до Великого Бурлука, щоб створити загрозу оперативному тилу українського угруповання, яке обороняється на Куп'янському напрямку.

Ключові висновки ISW за 18 травня: