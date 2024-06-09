Росія відправляє воювати на Харківщину африканських студентів – Bloomberg

ілюстративне фото: чоловік із Сомалі, який воював на боці РФ і був взятий у полон, виступає на пресконференції в Києві 15 березня 2024 року, AFP via Getty Images

За даними американського видання Bloomberg, росіяни відправляють на фронт в Україні молодих африканців, зокрема погрожуючи в іншому випадку депортувати їх із РФ.

Джерело: Bloomberg із посиланням на європейських посадовців та українського високопосадовця

Деталі: За оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, додавши додаткову живу силу для наступу в Харківській області.

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Як розповідають європейські посадовці, російські чиновники все частіше погрожують не продовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії.

За словами одного з європейських посадовців, Москва також вербує засуджених зі своїх в'язниць, а деяких африканців, які перебувають у Росії за робочими візами, затримують і змушують обирати між депортацією та участю в бойових діях. Водночас деякі з цих людей змогли підкупити російських чиновників, щоб залишитися в країні і уникнути військової служби.

За словами іншого європейського посадовця, російська практика відправки мігрантів і студентів у бій під примусом почалася ще на початку війни. Ці війська зазнають особливо високих втрат, оскільки їх все частіше залучають до ризикованих наступальних маневрів для захисту більш підготовлених підрозділів.

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Український високопосадовець заявив, що серед полонених, яких Україна захопила на полі бою, зросла кількість іноземних бійців. Особливо часто серед них зустрічаються африканці і непальці.

За даними української розвідки, Росія проводить глобальну кампанію з вербування іноземних найманців у щонайменше 21 країні, в тому числі в кількох країнах Африки. Кампанії з вербування до армії пропонують вигідні бонуси при підписанні контракту та зарплати для тих, хто піде служити за контрактом. Вербувальники також націлені на мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу в Росії, а в деяких випадках заманюють людей обіцянками прибуткової роботи, перш ніж змусити їх пройти підготовку і відправитися на фронт.

Bloomberg зазначає, що здатність Росії мобілізувати значно більшу кількість військ може стати важливим фактором у війні проти України.

Що передувало: У лютому цього року повідомлялося, що за даними CNN та опозиційної непальської депутатки Бімали Рай Паудьял, Росія завербувала для участі у війні проти України близько 15 тисяч громадян Непалу.