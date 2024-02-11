CNN: Росія завербувала до 15 тисяч непальців на війну проти України

акція біля посольства Росії в Катманду проти вербування непальців на війну, 6 лютого 2024 року, фото: NurPhoto via Getty Images

За даними CNN та опозиційної непальської депутатки Бімали Рай Паудьял, Росія завербувала для участі у війні проти України близько 15 тисяч громадян Непалу.

Джерело: CNN

Деталі: Як повідомили CNN "численні джерела", близько 15 тисяч непальських чоловіків приєдналися до російської армії після того, як уряд РФ минулого року оголосив про вигідний пакет для іноземних бійців.

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Пакет включав щонайменше 2 тисячі доларів зарплати на місяць і прискорену процедуру отримання російського паспорта.

Згідно з індексом, створеним консалтинговою компанією Henley & Partners, паспорт Непалу є одним з найгірших у світі з точки зору глобальної мобільності, а країна є однією з найбідніших у світі з ВВП на душу населення.

Уряд Непалу заявляє, що близько 200 його громадян воюють на боці російської армії і що щонайменше 13 непальців загинули в зоні бойових дій. Але законодавці та правозахисники в Непалі кажуть, що ці офіційні оцінки значно занижують реальні цифри.

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Відома опозиційна непальська депутатка і колишня міністерка закордонних справ Бімала Рай Паудьял заявила у четвер у верхній палаті парламенту округу, що від 14000 до 15000 непальців воюють на лінії фронту в Україні, посилаючись на свідчення чоловіків, які повернулися із зони бойових дій, і закликала російську владу надати ці цифри.

За даними Міністерства закордонних справ Непалу, четверо непальських бійців наразі утримуються в Україні як військовополонені.

МЗС Росії не відповіло на запитання CNN про кількість непальців, завербованих російською армією, і про те, скільки з них вже загинуло.

Проаналізувавши профілі в TikTok 10 непальців, які приїхали до Росії, щоб вступити до армії, CNN за допомогою супутникових знімків визначила їхнє місцезнаходження в навчальному центрі "Авангард" – військовій академії за межами Москви.

Академія була створена як молодіжна військова академія і описує себе як центр "патріотичного виховання". Її переобладнали в навчальну академію для підготовки іноземних найманців, які вступають до лав російської армії.

Солдат описав своїх товаришів по навчанню як курсантів з усього півдня світу. Серед його однокурсників були афганці, індійці, конголезці та єгиптяни. На фотографіях занять з "Авангарду", розміщених у соціальних мережах, видно десятки солдатів, схожих на вихідців з Південної Азії, з російськими інструкторами, які є корінними росіянами.

Після проходження базової підготовки в "Авангарді" CNN відстежила щонайменше двох солдатів на сусідній базі, відомій як полігон "Алабіно".

На цьому тренувальному полігоні механізованої піхоти, який був визначений за допомогою спільноти Bellingcat Discord, кілька солдатів з Південної Азії в повному бойовому спорядженні, схоже, знайомилися з тим, як діяти поряд з бронетехнікою і важким озброєнням, а також пакували речові мішки і об'єднувалися в більші підрозділи серед російських солдатів.

Багато непальців, які вступають до російської армії, заявляють, що не розмовляють російською, але пояснюють, що інструктори в "Авангарді" намагаються врахувати це, навчаючи чоловіків англійською мовою.

Кілька непальських бійців, які повернулися на батьківщину, у розмові з CNN звинуватили Росію у використанні їх як гарматного м'яса у війні.

"Саме непальці та інші іноземні бійці насправді воюють на передовій у зоні бойових дій. Росіяни розміщуються на відстані кількох сотень метрів в якості підтримки", - сказав Суман Таманг, який повернувся з Росії минулого тижня.

"Деякі з моїх друзів зазнали жорстокого поводження з боку російського командира, коли вони намагалися висловити своє занепокоєння", - додав він. Чоловік також заявив про відсутність сучасної бойової техніки в його підрозділі.

Непальські чоловіки, які хочуть вступити до російської армії, спочатку приїжджають до Росії за туристичною візою. Більшість людей, з якими спілкувалася CNN, сказали, що вони їдуть через Об'єднані Арабські Емірати або Індію. Після приземлення в Москві вони йдуть до призовного пункту, де проходять фізичний огляд, розповіли вони.

Підписується річний контракт, і чоловіки отримують рахунок у російському банку, на який надходить щонайменше $2,000 щомісячної зарплати. Багато бійців кажуть, що їм також виплачували премії – і чим довше вони перебувають на передовій, тим більші премії вони отримують. Дехто каже, що отримував до $4,000 на місяць.

Кілька непальців, які воювали на боці Росії, розповіли, що пройшли лише коротку підготовку перед тим, як їх відправили в бій.

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам виїжджати до Росії на заробітки і запровадив суворіші вимоги до людей, які намагаються поїхати до таких країн, як ОАЕ, за гостьовою візою.

У грудні Міністерство закордонних справ Непалу закликало Росію припинити вербування непальських громадян і відправити додому останки загиблих у війні.

"Ми дуже стурбовані тим, що Росія вербує наших громадян і відправляє їх у зони бойових дій у вразливі ситуації", - заявив міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд в інтерв'ю CNN.

Міністр сказав, що заступник міністра закордонних справ Росії минулого місяця запевнив його, що "вони розберуться" із занепокоєнням Непалу, але визнав, що Москва досі не зробила жодних кроків.

"У нас немає жодної інформації про те, що Росія щось робить", - сказав він, підкресливши, що Москва повинна "поважати точку зору Непалу".

"У нас є традиційний договір з кількома країнами про набір наших громадян до армії цих країн. Але у нас немає такого договору з Росією для такого типу вербування в армію або служби безпеки", - сказав він.

Міністр додав, що попросив про поїздку до Москви, щоб обговорити це питання, але чекає на запрошення від російського уряду.

Сауд також повідомив, що Непал веде переговори з українськими офіційними особами про звільнення чотирьох непальських військовополонених, захоплених Україною з лінії фронту. Він сказав, що Україна має деякі "застереження" і "юридичні питання", над вирішенням яких працює непальський уряд.

При цьому, як зазначає CNN, незрозуміло, чи будуть якісь правові наслідки для осіб, які не підкоряються забороні непальського уряду на виїзд до Росії на роботу або беруть участь у бойових діях проти України.

Поліція Катманду заявила, що минулого місяця припинила діяльність злочинної групи, в результаті якої було заарештовано 18 осіб, причетних до відправки непальських чоловіків на службу в російську армію. Поліція провела обшуки в кількох готелях, де зупинялися заарештовані, і конфіскувала десятки паспортів і кілька сотень тисяч непальських рупій, повідомили в поліції. Але непальці не припинили літати до Росії, пише CNN.