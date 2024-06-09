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Радник Байдена: Україна виконала дозвіл США бити по РФ, росіяни на Харківщині застопорились

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 9 червня 2024, 17:32
Радник Байдена: Україна виконала дозвіл США бити по РФ, росіяни на Харківщині застопорились
Джейк Салліван, фото Getty Images

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що українці використали дозвіл бити американською зброєю по території РФ біля кордону, й імпульс операції російських військ на Харківщині застопорився.

Джерело: Салліван у розмові з CBS News, пише "Європейська правда"

Деталі: Салліван відповідав на питання про те, чи змінив ситуацію на полі бою дозвіл США вдаряти американською зброєю по Росії. Він зазначив, що надати такий дозвіл українцям з боку президента США Байдена було "здоровим глуздом".

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Пряма мова: "Не було сенсу не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це. Українці виконали цей дозвіл на полі бою. І одна річ, яку я зазначу – це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився".

Більше деталей: Салліван додав, що Харків все ще під загрозою, але росіяни не змогли досягти суттєвого прогресу на місцях за останні дні в цьому районі.

"І Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії фронту і відсічі агресивним російським військам", – запевнив радник Джо Байдена.

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Що передувало: Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що дозвіл українським військовим завдавати обмежених ударів по території Росії американською зброєю буде "дуже, дуже корисним для українців у майбутньому".

Між тим, Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.

Теми: СШАРосіявійнаХарківська область
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