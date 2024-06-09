ЗСУ почнуть випробування КАБів українського виробництва – Повітряні сили

За кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробовування керованих авіабомб українського виробництва.

Джерело: начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії"

Пряма мова: "У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління.

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Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських".

Деталі: Він додав, що поки Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.

Що передувало: Як заявляв президент Володимир Зеленський, російські війська використовують для ударів по Україні понад 3 тисячі керованих авіабомб на місяць, і країні бракує систем протиповітряної оборони, щоб від них захиститися.