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Зеленський: Росія запускає по Україні понад 3 000 КАБів щомісяця

Євген КізіловПонеділок, 27 травня 2024, 15:58
Зеленський: Росія запускає по Україні понад 3 000 КАБів щомісяця
володимир зеленський. фото: Getty Images

Російські війська використовують для ударів по Україні понад 3 тисячі керованих авіабомб на місяць, і країні бракує систем протиповітряної оборони, щоб від них захиститися.

Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з прем’єром Іспанії Педро Санчесом під час свого першого візиту до Мадрида

Пряма мова: "Найголовніша проблема, яка сьогодні є – це те, що Росія застосовує більше 3 000 КАБів (керованих авіабомб) в місяць просто по людях. Ми вважаємо, що наступного місяця може бути 3 500. Цього місяця було 3 200".

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Деталі: За словами Зеленського, в України немає достатньої кількості систем і ракет протиповітряної оборони, щоб ці атаки відбити.

Президент наголосив, що зараз Україні потрібні хоча б сім додаткових систем ППО Patriot, з яких дві суто для Харкова. Це не дозволить російським літакам підлітати достатньо близько для завдання ударів.

Для повного ж закриття неба Україні потрібні десятки таких систем ППО, додав Зеленський.

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Він каже, що необхідно тиснути на західних партнерів, щоб отримати від них таку кількість зброї. "Ті партнери, які бояться давати ту чи іншу зброю, повинні розуміти, що air defense (протиповітряна оборона) – це оборона, а не наступ, це захист, а не наступ. І це єдиний шлях", - підкреслив президент.

Теми: війнаРосіяЗеленськийППО
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