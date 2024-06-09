Уражених літаків Су-57 в Астраханській області могло бути два – ГУР

Головне управління розвідки має інформацію про те, що на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ могло бути уражено одразу два багатоцільових винищувачі Су-57.

Джерело: представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Є дані, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути два.

Реклама:

Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів".

Що передувало: Раніше в ГУР заявили, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.