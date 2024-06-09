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Уражених літаків Су-57 в Астраханській області могло бути два – ГУР

Катерина ТищенкоНеділя, 9 червня 2024, 18:25
Уражених літаків Су-57 в Астраханській області могло бути два – ГУР
Су-57, фото з Wikipedia

Головне управління розвідки має інформацію про те, що на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ могло бути уражено одразу два багатоцільових винищувачі Су-57.

Джерело: представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Є дані, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути два.

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Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів".

Що передувало: Раніше в ГУР заявили, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

Теми: розвідкаРосіяавіа
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