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Sky News: Український літак вперше уразив ціль на території РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 9 червня 2024, 18:51
Sky News: Український літак вперше уразив ціль на території РФ
український пілот, ілюстративне фото Getty Images

За даними джерел британського телеканалу Sky News, у неділю український військовий літак вперше здійснив удар по цілі на території РФ – в районі Бєлгорода було уражено командний пункт, також у суботу Сили оборони уразили російський десантний корабель в Азовському морі.

Джерело: Sky News із посиланням на українське військове джерело

Пряма мова джерела: "Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме попадання. Це перше повітряне ураження, здійснене ВПС України по цілі на території Росії".

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Деталі: Як зазначає телеканал, незрозуміло, який тип боєприпасів був використаний під час атаки, а також чи була це західна зброя.

Українське військове джерело також повідомило, що в суботу ввечері українські сили завдали "скоординованого удару" по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився в Азовське море з Чорного моря.

Судно стало п'ятим з семи десантних кораблів класу "Ропуха", які були потоплені або "приведені в непридатність" внаслідок українських атак, повідомило джерело.

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За словами співрозмовника, російські військові використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів і матеріалів до окупованого Маріуполя для подальшого транзиту на лінію фронту.

Що передувало: У неділю вдень у Бєлгородській області після повітряної тривоги виникла велика пожежа і лунали вибухи.

Теми: авіавійнаРосіякораблі
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