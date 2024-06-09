У пункті пропуску "Шегині-Медика" вільний рух в обох напрямках – ДПСУ

Станом на вечір неділі в пункту пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Польщею вільний рух в обох напрямках для всіх категорій транспорту.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Це була попередня інформація, яку ми мали, що сьогодні можуть розпочатися дії щодо блокування транспортних засобів у пункті пропуску "Шегині-Медика", але, на щастя, вони не розпочалися. Іде нормальний рух в обох напрямках для всіх категорій транспорту.

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Але, зважаючи на те, що це вже було анонсовано, не можна виключати, що дещо згодом цей напрямок польські фермери можуть заблокувати".

Деталі: Демченко зазначив, що прикордонники не мають чіткої інформації, щодо яких категорій транспорту планується блокування руху, але нагадав, що раніше польські протестувальники блокували переважно вантажні транспорті засоби.

"Але ми пам’ятаємо, що під час блокувань, які відбувалися раніше на всіх напрямках, польські фермери могли змінювати умови проїзду по деяких напрямках в окремі дні, окремі години, і для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів і автобусів", – додав речник.

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Що передувало: ДПСУ 8 червня повідомляла, що в неділю польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині".

За попередньою інформацією, йшлося про те, що блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня.

Однак у неділю зранку Демченко повідомив, що пункт пропуск "Шегині-Медика" на кордоні з Польщею, попри попередні погрози польських фермерів, працює в штатному режимі.