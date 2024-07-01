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В полон здалося кілька десятків російських окупантів

Олена ІвашківПонеділок, 1 липня 2024, 04:14
В полон здалося кілька десятків російських окупантів
Скриншот відео

У результаті успішної військової операції розвідникам бригади "Рубіж" здалися в полон кілька десятків окупантів.

Джерело: МВС України у Facebook

Деталі: Як йдеться у повідомленні, більшість з полоненних - мобілізовані, які були приречені загинути, проте обрали життя та склали зброю. 

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Українські бійці надали їм необхідну медичну допомогу.

Дослівно: "Звірства, вбивства цивільних, катування і знущання з беззбройних — шлях Росії. Українські бійці - воїни, у яких є честь та гідність, тому вони гуманно поводяться з полоненими ворога".

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Теми: полоненівійна
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