В полон здалося кілька десятків російських окупантів
Понеділок, 1 липня 2024, 04:14
У результаті успішної військової операції розвідникам бригади "Рубіж" здалися в полон кілька десятків окупантів.
Джерело: МВС України у Facebook
Деталі: Як йдеться у повідомленні, більшість з полоненних - мобілізовані, які були приречені загинути, проте обрали життя та склали зброю.
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Українські бійці надали їм необхідну медичну допомогу.
Дослівно: "Звірства, вбивства цивільних, катування і знущання з беззбройних — шлях Росії. Українські бійці - воїни, у яких є честь та гідність, тому вони гуманно поводяться з полоненими ворога".
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- Росіяни примусово утримують понад 14 тисяч цивільних українців: повернути їх, на відміну від військових чи дітей, дуже складно.