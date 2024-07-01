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У Парижі після результатів екзитполів тисячі людей вийшли на вулиці

Олена ІвашківПонеділок, 1 липня 2024, 05:20
У Парижі після результатів екзитполів тисячі людей вийшли на вулиці
Протест у Франції, фото: Julie Dungelhoeff

В Парижі тисячі протестувальників проти перших результатів екзитполів парламентських виборів, за якими перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі Марін Ле Пен, вийшли на вулиці.

Джерело: France 24

Деталі: Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами "проти фашизму" та проти "вкрай правих". Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончика з фарбою.

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Більшість демонстрантів були молодими і скандували гасла на зразок "фашисти геть".

Передісторія: 

Теми: Франціявибори
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