У Парижі після результатів екзитполів тисячі людей вийшли на вулиці
Понеділок, 1 липня 2024, 05:20
В Парижі тисячі протестувальників проти перших результатів екзитполів парламентських виборів, за якими перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі Марін Ле Пен, вийшли на вулиці.
Джерело: France 24
Деталі: Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами "проти фашизму" та проти "вкрай правих". Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончика з фарбою.
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Більшість демонстрантів були молодими і скандували гасла на зразок "фашисти геть".
Передісторія:
- За даними проведених на дільницях опитувань, на дострокових парламентських виборах у Франції впевнено перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання", отримавши 34,2% голосів.